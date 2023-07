Duplice omicidio Prescrizione per un giorno Albanese finisce assolto

di Francesco Donadoni

È un vecchio caso che risale al 10 ottobre 1998. All’esterno del bar Smile di Osio Sotto, lungo la ex statale 525, furono uccisi a colpi di pistola due cugini albanesi con precedenti. I loro nomi: Flamur e Astrit Kolaveri. Un regolamento di conti per lo sfruttamento della prostituzione. Uno degli autori materiali, Almir Aruni, detto Miri, alias Peter Dedja, albanese di 45 anni, sta scontando l’ergastolo in Albania anche per il duplice omicidio di una prostituta e del suo protettore, entrambi albanesi, ritrovati morti sui colli della Maresana (nel territorio di Ranica, nella Bergamasca) il 14 marzo 2006. Oltre a Almir Aruni, per quell’episodio di Osio Sotto, aveva partecipato anche un connazionale, Veap Dehari, alias Sokol Taci, 54 anni: in primo grado (25 marzo 2022) era stato condannato a 16 anni. A emettere quella sentenza il gup Massimiliano Magliacani al termine di un processo con rito abbreviato, riconoscendo a Dehari le attenuanti generiche in quanto incensurato perché aveva sempre presenziato alle udienze e aveva rispettato l’obbligo di dimora a Bergamo. I suoi difensori, avvocati Filippo Dinacci e Paolo Maestroni, sono andati in Appello a Brescia che venerdì ha assolto il Dehari perché l’omicidio è andato in prescrizione. Per un solo giorno. Spieghiamo. L’assoluzione nasce dalla disciplina della prescrizione del reato in vigore prima della riforma del 2017, la legge Cirielli del 2005. L’articolo 6 stabiliva infatti la prescrizione tenuto conto del massimo della pena: se era di 25 anni, il reato si sarebbe prescritto in 30 anni; se la pena massima era inferiore a 25 anni, il reato si sarebbe prescritto in 22 anni e mezzo. Bene, la pena massima per il duplice omicidio di cui era accusato Veap Dehari sarebbe stata superiore a 25 anni, ma le attenuanti generiche l’hanno ridotta di un giorno, a 24 anni e 364 giorni facendo scattare in questo modo la prescrizione a 22 anni e mezzo. L’episodio è del 1998 e il delitto è prescritto nel 2021. I difensori di Dehari, Dinacci e Maestroni, hanno concordato in appello di rinunciare a chiedere l’assoluzione nel merito facendo intervenire la prescrizione. Richiesta accolta dal giudice che ha assolto l’albanese. Tornando ai fatti, gli screzi tra i due gruppi di albanesi che si contendevano la piazza della prostituzione nella Bassa Bergamasca, erano iniziate settimane prima del duplice omicidio.