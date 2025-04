Lucky Abanum, nigeriano di 36 anni residente in provincia di Napoli, era stato arrestato dalla GdF al valico di Brogeda l’11 giugno scorso. Aveva con sé 900 gr. di droga, eroina e cocaina, contenuti in 79 ovuli che erano stati trovati nel suo bagaglio. A questa si erano aggiunti altri 300 gr., peso dei 29 ovuli che aveva in pancia. Ha patteggiato 3 anni in abbreviato.