“Troppa tensione, qualcosa non torna”: fermato in auto per un controllo, aveva la droga nascosta tra i sedili

San Fermo della Battaglia – La sua auto è stata notata mercoledì sera mentre lasciava Como, diretta verso San Fermo della Battaglia. Alla guida c’era un uomo di 34 anni originario dell’Ecuador residente a Como, sul quale gli agenti della Squadra Volante hanno deciso di procedere con un controllo, poco dopo la zona di Prestino. Ma il suo atteggiamento, sempre più teso, ha ottenuto il risultato di fare insospettire i poliziotti, che lo hanno fatto scendere dall’auto per ispezionarla meglio.

Nascosta tra i sedili dell’auto, c’era droga di diverso genere: 6 dosi di hashish dal peso complessivo di 40 grammi, 6 dosi di cocaina pari a 5,25 grammi, e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Così il conducente è stato subito portato in Questura e arrestato, in quanto sia i quantitativi che i materiali che aveva con sé, non potevano far pensare a un uso personale dello stupefacente. Dalla consultazione della banca dati, sono inoltre emersi alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

È stato quindi trattenuto in camera di sicurezza, e processato per direttissimo questa mattina. Dopo la convalida del suo arresto, il processo è stato rinviato con la concessione dei termini a difesa chiesti dall’avvocato, e il trentaquattrenne rimesso in libertà con la misura cautelare dell’obbligo di firma. Nel 2024, la polizia di Como ha sequestrato complessivamente più di 47 chili di stupefacenti, tra cui 20 chili di cocaina e 16 di hascisc, a arrestato, solo per questo reato, 62 persone, 25 delle quali in associazione per delinquere. Altre 46 sono state indagate a piede libero, 120 segnalate in Prefettura in quanto consumatori.