Como, al volante fino alla dogana svizzera di Brogeda senza patente: 27enne in arresto

I controlli sono stati effettuati dall'Ufficio federale svizzero delle dogane

Como, 6 marzo - Si è presentato in dogana a Brogeda alla guida di un'auto, peccato che quando gli uomini dell'Ufficio federale delle dogane lo hanno fermato per un normale controllo è bastato chiedergli i documenti per scoprire che non aveva mai conseguito la patente.

Si è messo nei guai da solo un 27enne albanese, arrestato insieme al connazionale di 38 anni che viaggiava con lui. Come se non bastasse la guida senza patente a bordo dell'auto infatti sono stati trovati anche 50 grammi di cocaina.

I due che sono residenti in Italia sono stati fermati lo scorso 28 febbraio mentre cercavano di entrare in Svizzera. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata sulla legge sugli stupefacenti a cui va aggiunta per il 27enne anche la guida senza autorizzazione e l'infrazione alla legge federale sugli stranieri per aver recentemente varcato il confine svizzero sprovvisto dei necessari documenti.