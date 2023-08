Disturbano i clienti di un locale pubblico Irregolari denunciati

Disturbano gli avventori di un bar in zona Tribunale a Busto Arsizio e vengono denunciati dalla Polizia locale. L’episodio risale allo scorso 11 agosto, quando i passanti avvisano gli agenti in transito per un servizio di pattugliamento. Il personale del nucleo motociclisti arriva sul posto e nota i tre che si allontanano a bordo di un’auto. Fermato il veicolo i tre albanesi vengono traditi dal forte odore di alcol che proviene dall’abitacolo. Sottoposti a fermo per l’identificazione, emerge la loro irregolarità sul territorio nazionale: vengono quindi denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato (il conducente anche per il divieto di sottoporsi all’etilometro).