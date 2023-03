Disservizi sui regionali Altro bonus ai pendolari

Un anno di ritardi per i pendolari della linea Bergamo-Milano via Carnate, che fa tratta anche alla stazione di Paderno d’Adda. Anche a marzo hanno diritto a uno sconto sull’abbonamento, a titolo di risarcimento per i disservizi di dicembre. A fronte di uno standar minimo del 5%, l’indice di affidabilità sulla linea è stato solo del 6,5%. Sulla Bergamo-Carnate-Milano lo standard minimo di puntualità del servizio di trasporto ferroviario regionale non è stato raggiunto per nove mesi in un anno. I pendolari della tratta sono in buona compagnia: il bonus spetta ai viaggiatori di 18 linee ferroviarie sulle 42 lombadre. Hanno loro malgrado guadagnato il bonus, a prezzo di ritardi e problemi di viaggio, i passeggeri delle linee: Tirano-Sondrio-Lecco-Milano; Colico-Chiavenna; Luino-Gallarate-Malpensa; Lecco-Bergamo-Brescia, un’altra delle peggiori; Seregno-Carnate, ormai chiusa; Bergamo-Pioltello-Milano; Brescia-Piadena-Parma; Piacenza-Lodi-Milano; Alessandria-Pavia-Milano; Stradella-Pavia-Milano; Pavia-Codogno; Alessandria-Mortara-Milano; Mortara-Novara; Pavia-Torreberreti-Alessandria; Voghera-Piacenza; Asso-Seveso-Milano; MarianoCamnago-Seveso-Milano. D.D.S.