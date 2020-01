Appiano Gentile (Como), 30 gennaio 2020 - Individuato e sequestrato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Forestale un terreno di proprietà privata in comune di Binago sul quale era stata realizzata una discarica abusiva consistente in oltre 300 metri cubi di residui di demolizioni edili, materie plastiche, pannelli isolanti, bombole di gas ed altri materiali vari. Nel corso degli accertamenti è stato appurato che parte dei rifiuti era stata in precedenza data alle fiamme. Stando a quanto riferito la zona, ubicata all'interno dell'area protetta del Parco Pineta di Appiano Gentile, veniva utilizzata per lo svolgimento di un'attività illecita di gestione dei rifiuti.

L'individuazione del sito era avvenuta con l'ausilio del Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Bergamo che durante dei voli di ricognizione finalizzati al controllo del territorio aveva individuato la discarica. L'area, avente un'estensione di 1600 metri quadrati, e tre autocarri utilizzati per l'attività illecita sono stati sottoposti a sequestro preventivo ed una persona è stata segnalata all'Autorità Giudiziaria.