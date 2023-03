Diritti d’imbarco Cifre ridicole al D’Annunzio

"È costato di più fare il bonifico". La prende con ironia il sindaco di Montichiari, Marco Togni, di fronte al bonifico ricevuto in quanto Comune che ha, sul proprio territorio, un aeroporto. Si tratta dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco che gli aeroporti versano ad un apposito fondo istituito al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Una parte va ad Enav per il comparto sicurezza e all’Inps, mentre ai Comuni resta solo una quota residuale (ridotta negli anni) di 30 centesimi a passeggero. Nessuna nota polemica da parte del sindaco, che ha condiviso sui social l’importo inserito nel bilancio 2022, ovvero ‘ben’ 28,68 euro, per 95 passeggeri. Cifra che stride con i 375 mila euro, ad esempio, della vicina Orio al Serio, ma tant’è.

Resta l’amaro in bocca, però, per un’infrastruttura, quella del D’Annunzio in concessione alla veronese Catullo Spa (la concessione è per 40 anni), che c’è ma che non è mai decollata, per lo meno sul fronte passeggeri. Meglio vanno i dati del cargo (su cui, però, non sono previsti contributi per i Comuni) e che vedono lo scalo di Montichiari al quinto posto in Italia. Secondo i dati Assoaeroporti, nel 2022 ci sono stati 25.563 movimenti (+52,3% del 2021, +16,7% del 2020), con 7mila passeggeri di cui la maggior parte privati dell’Aereo club (anche in questo caso, al Comune non è riconosciuto nulla) e 38.947 tonnellate di merci, che sono l’1,7% in meno rispetto al 2021 e il 26,9% rispetto al 2019 anche se lontane dalle 47mila del 2007 e dalle 429 mila tonnellate che il piano di sviluppo avrebbe voluto raggiungere nel 2030. Il 2023 è partito con 2875 tonnellate di merci transitate da Montichiari, il 4,1% in più di gennaio 2022 ed il 40,8% in più del 2019. Federica Pacella