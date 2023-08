Di notte nel bosco dopo la festa In due precipitano nel burrone, salvi

Stavano tornando da una festa tradizionale tipica in alpeggio, era buio e forse non erano nemmeno tanto lucidi e sono precipitati in un burrone in mezzo al bosco per un centinaio di metri. A finire in un dirupo l’altra sera a Premana, all’Alpe Rasga, sono stati un 35enne e un 46enne della zona. Fortunatamente non erano soli.

L’allarme è scattato a mezzanotte inoltrata. Sono stati subito mobilitati i volontari del Soccorso alpino della Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, che hanno dovuto compiere tutto da soli, perché i soccorritori dell’eliambulanza di Como non hanno potuto verricellarsi né avvicinarsi a causa della zona troppo impervia. L’operazione di salvataggio è stata molto complessa: quindici tecnici valsassinesi delle squadre di Premana, Dervio e Barzio hanno lavorato per più di tre ore al buio e in mezzo al nulla, attuando manovre difficili ed elaborando un sistema di carrucole e contrappesi. Una volta recuperati, i due feriti sono stati affidati ai volontari della Croce rossa di Premana e trasferiti in ambulanza in ospedale a Lecco in condizioni non gravi. Inizialmente si pensava fossero caduti in moto, invece erano a piedi. In contemporanea, sempre gli angeli della montagna della Valsassina hanno monitorato uno scalatore che stava discendendo la parete Fasana del Pizzo della Pieve. Lo hanno seguito a distanza grazie alla luce frontale che indossava. Temevano fosse in difficoltà e che potesse sbagliare percorso, per questo lo hanno tenuto d’occhio pronti a intervenire fino a quando non si sono assicurati che era arrivato a valle sano e salvo. D.D.S.