Detriti nel lago . Corsa alla pulizia

Si lavorerà anche oggi alla foce del torrente Pola per dragare il pietrisco e i detriti che impediscono ad aliscafi e catamarani di attraccare in sicurezza al pontile di Lenno. Per consentire lo svolgimento dei lavori NaviComo ha cancellato lo scalo in paese dei collegamenti veloci dirette a Como delle 12.15, 13.30 e 14.25. Un provvedimento quello preso della società di navigazione per evitare di avere problemi nei prossimi giorni e durante le prossime settimane con l’abbassamento del livello del lago.