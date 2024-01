Depuratore senza la Val Camonica. I costi più alti finiranno in bolletta

Bollette “premium“ per i bresciani che dovranno sostenere il costo del depuratore del Garda senza la Val Camonica? Una domanda che si pone il comitato Gaia di Gavardo, dopo che il consiglio dei ministri, non impugnando la legge regionale che autorizza l’istituzione dell’Ato della Val Camonica, ha dato sostanzialmente il via libera.

La battaglia sull’autonomia nella gestione della risorsa è annosa, ma oggi apre molti interrogativi. "A questo punto – sottolinea Filippo Grumi (nella foto), presidente Gaia Gavardo, comitato valsabbino – ogni valle può farsi il proprio Ato, così come il Garda potrebbe averne addirittura uno interregionale. L’invito, a questo punto, è che anche la Val Sabbia proceda in questo senso".

Il pensiero va anche all’impatto che ciò potrà avere sulla realizzazione del depuratore della sponda bresciana del Garda, con i due impianti a Montichiari e Gavardo con scarico nel Chiese, che il territorio della Val Sabbia contesta da sempre.

"Noi dobbiamo prendere il depuratore del Garda, mentre la Val Camonica decide di andarsene da sola? E i costi? Se Ato Brescia ha fatto una programmazione contando su un certo numero di abitanti, che ora diminuiscono, anche il costo dell’opera sarà ripartito tra meno utenti, che pagheranno di più".

Del sistema di depurazione dei reflui della sponda bresciana del Garda si parlerà anche domani nell’assemblea generale della Comunità del Garda. Tra i temi all’ordine del giorno anche la ciclovia del Garda, che non sarebbe più una priorità, visti anche i rischi messi in evidenza della le due frane ravvicinate a Tremosine e Limone.

Federica Pacella