Como, denunciati per furto due richiedenti asilo in Svizzera

Como, 21 ottobre 2023 - Due richiedenti asilo in Svizzera sono finiti nei guai a Como per aver aver rubato il cellulare di un autista di furgone. L’uomo stava consegnando della merce in in un supermercato di via Recchi e aveva parcheggiato il suo veicolo lasciando il telefonino sul cruscotto, non ha avuto neanche il tempo di entrare che era sparito così ha chiamato la polizia. Agli agenti l’uomo ha indicato un gruppo di persone che bivaccavano fuori dal negozio, in particolare un uomo e una donna che aveva visto avvicinarsi al furgone. Agli agenti è bastato controllare il video delle telecamere di sorveglianza che monitorano il piazzale del supermercato per fermare un uomo e una donna di nazionalità marocchina, rispettivamente di 25 e 37 anni. I due sono stati fermati e identificati, portati in questura sono stati denunciati per furto aggravato e rimpatriati in Svizzera.