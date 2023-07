Dai bacini idrici a monte rilasci per la campagna

Continua a scendere il livello del Lario che ieri sera mirava 8,8 centimetri sopra lo zero idrometrico, con 100 metri cubi di acqua al secondo in entrata e 169 metri cubi in uscita, attraverso la diga di Olginate, per alimentare le colture della Pianura Padana. "In questa fase della stagione è fondamentale garantire la risorsa idrica per mettere al sicuro i raccolti - spiega Coldiretti Lombardia commendando positivamente l’accordo con gli operatori idroelettrici gestori delle dighe situate a monte del Lago di Como -. Nella prima parte della stagione irrigua l’acqua lungo il bacino dell’Adda è servita a rimpinguare le falde che erano scese parecchio dopo il lungo periodo di siccità: le imprese agricole hanno dovuto accettare un’ulteriore riduzione del 30% dei rilasci dal lago che nonostante le piogge stava andando in sofferenza". La Regione nei giorni scorsi ha contattato i gestori delle dighe, attraverso l’assessore Sertori, chiedendo di cedere il 40% delle loro riserve per preservare agricoltura e livello del Lario. R.C.