Da stazione dismessa a ritrovo per i giovani

Dopo quasi sessant’anni tornerà a vivere la vecchia stazione di Olgiate, ma sotto una nuova veste trasformata in un luogo di ritrovo per i giovani. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo e dato mandato alla Provincia per l’affidamento della gara di appalto. Il progetto di ristrutturazione, elaborato attraverso un percorso di progettazione partecipata, coinvolgendo giovani, cittadini e realtà locali, è in parte finanziato da Fondazione Cariplo che ha messo ha disposizione 260mila euro con il bando "Luoghi da rigenerare". Il Comune ha destinato all’intervento un milione e 300mila euro per trasformare l’ex stazione, abbandonata dal 1966 quando la linea ferroviaria Como - Varese fu smantellata, in un centro culturale, un punto d’incontro per progetti innovativi e di qualità. "Tiriamo un sospiro e facciamo un altro passo avanti per la riqualificazione della vecchia stazione - spiega il sindaco Simone Moretti - Un altro impegno che ci eravamo presi come amministrazione di Svolta Civica e che nonostante i tempi burocratici italiani stiamo portando avanti. Un progetto in cui abbiamo sempre creduto, assieme ai residenti, ai giovani e alle associazioni, assieme a LumilHub, Fondazione Cariplo, Giovani Connessioni, Luminanda, Sussurri Aps, La Lanterna. L’ex stazione rinascerà diventato uno spazio polifunzionale destinati ai ragazzi del territorio Olgiatese". R.C.