Da Lecco a Morterone Nuovo percorso in bici

Da Lecco al paese più piccolo d’Italia sui pedali. È un’impresa da tappone dolomitico al Giro d’Italia o pirenaico al Tour de France, ma presto si potrà compierla e potranno affrontarla in sicurezza tutti gli appassionati di bicicletta, senza paura di venire travolti dagli automobilisti. È stato approvato il progetto definitivo, elaborato dai tecnici della Cm di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, sul nuovo percorso cicloturistico–sportivo tra Lecco e Morterone. Rientra in un progetto più ampio per collegare Lecco con la dorsale orobica, attraversando in quota molti rifugi e alpeggi, incentivando la scoperta della Valsassina e i collegamenti con la Valle Imagna e la Valle Brembana. Il futuro percorso passerà dalla Val Boazzo, sfruttando la storica viabilità pedonale che consentiva il collegamento di Lecco con Morterone. L’intera rete si svilupperà lungo 4 itinerari che uniranno il versante lecchese e bergamasco delle Orobie con un un percorso di connessione comune lungo la dorsale. Ogni itinerario presenterà una serie di collegamenti secondari. "Grazie alla disponibilità dei tecnici della Cm e alle risorse di Regione Lombardia – commenta Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco - abbiamo finalmente un progetto completo per identificare il tracciato che consentirà di risalire dalle pozze di Bonacina, attraverso il passo del Lupo, fino a Ballabio, per poi proseguire". D.D.S.