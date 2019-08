Como, 21 agosto 2019 - Un boato e poi il crollo, per fortuna in quel momento nel garage del condominio di via Pedemonte 8 non c'era nessuno, ma lo stesso i danni alle auto sono stati notevoli. A cedere è stato il controsoffitto della rimessa con i pannelli di compensato che si sono abbattuti sulle auto insieme all'intelaiatura di metallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che fortunatamente non hanno dovuto soccorrere nessuno.

Non si segnalano danni strutturali all'edificio anche se il garage dovrà essere sgomberato degli oltre 120 metri quadri di lastre e pannelli che si sono abbattuti.