Cremia (Como), 29 settembre 2018 - Davvero una brutta avventura quella vissuta questo pomeriggio da un cigno un po' troppo goloso che sulla spiaggia di Cremia si è imbattuto in un amo, abbandonato sulla battigia, e l'ha scambiato per una ghiottoneria forse tratto in inganno dai colori vivaci. L'uccello ha ingoiato letteralmente l'amo in un sol boccone, ma si è subito accorto che qualcosa non andava. Prima di riuscire a ingurgitarlo, per fortuna viene da dire, gli uncini acuminati si sono piantati nel suo becco impedendogli di deglutire.

L'animale ha iniziato a lamentarsi per il dolore e il suo richiamo di sofferenza è stato sentito da alcuni turisti che hanno allertato il 112. Pochi minuti e dal lago, dove stavano navigando con il loro gommone, sono arrivati in soccorso i volontari dei vigili del fuoco di Dongo che dopo aver tranquillizzato l'animale lo hanno liberato.