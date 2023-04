Covid, chiuso un reparto dell’ospedale Mandic di Merate: 6 pazienti contagiati dopo la visita di una parente positiva

I pazienti ricoverati in reparto sono stati isolati e i familiari non possono andarli a trovare. Al San Leopoldo Mandic di Merate il Covid se non a fare vera e propria paura – come durante il periodo più buio della pandemia, quando il virus correva tra le corsie degli ospedali – è tornato a creare quantomeno allarme. A distanza di tre anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, il r eparto di Pneumologia dell’ospedale di Merate è chiuso alle visite per Covid. Alla porta sono stati affissi due cartelli: uno con una croce con la scritta "Covid +", dove "+" sta per positivo e un altro che avvisa che fino "a data da distinarsi – sì, distinarsi, con la "i" al posto della "e" - non sarà possibile accedere al reparto per visitare i pazienti".

Sei degenti sulla ventina di ricoverati risultano positivi al Covid. È stato un brusco salto indietro nel tempo. A portare l’infezione in reparto e propagarla sarebbe stata inconsapevolmente la moglie di una di loro, che è andata a trovare il marito nonostante avesse la febbre. Pensava fosse dovuta a un malanno di stagione, un raffreddore, alla peggio ad un’influenza, non certo al Covid. Pure un paio di infermieri sono stati contagiati. Manifestano comunque tutti sintomi levi, qualcuno anzi non ne manifesta affatto, né tanto meno risultano casi gravi.

"Nel giro di tre o quattro giorni la situazione dovrebbe tornare alla normalità – assicura e tranquillizza il primario Daniele Colombo –. Abbiamo individuato un cluster e abbiamo preferito adottare tutte le precauzioni perché abbiamo in cura pazienti già fragili". Si tratta di un cluster quindi, non un vero e proprio focolaio. La Pneumologia, sebbene all’interno dell’ospedale di Merate, è gestita dai medici e dagli operatori sanitari dell’Inrca di Casatenovo, centro specializzato per le patologie respiratorie e cardiologiche.

Durante le fasi peggiori della pandemia, gli specialisti del reparto che a Merate ha aperto i battenti nel 2018 con 16 posti letto di degenza ordinaria e 6 nel settore di semintensiva, hanno salvato la vita a moltissimi pazienti. "è stata dura, anzi terribile – sottolinea il primario –. Nessuno di noi potrà mai scordare quello che è successo e abbiamo dovuto affrontare. Non vogliamo assolutamente che si ripeta. Proprio per questo siamo intervenuti in maniera decisa". Una linea di prudenza che ricorda quanto il Covid, pur in silenzio, continui a circolare.