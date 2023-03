"Così la ’ndrangheta ha il controllo del territorio e dell’economia"

La ‘ndrangheta nel Comasco esercita un controllo del territorio fisico ed economico, con un sistematico uso della violenza e delle minacce nei confronti di un notevole numero di imprenditori, dai quali non solo pretende denaro, ma acquisisce appalti, commesse e incarichi di lavoro che generano profitto. Durante la sua requisitoria a conclusione del processo dibattimentale dell’indagine “Cavalli di razza“, il pm Pasquale Addesso ha restituito ai giudici del Tribunale Collegiale una fotografia attuale dei metodi utilizzati dalle associazioni criminali calabresi presenti in Lombardia.

"Questo – ha spiegato – è un territorio che ha un’esigenza di evasione fiscale endemica e costante: una condizione a causa della quale chiedere aiuto allo Stato spesso diventa un problema. Così l’imprenditore cerca di gestire la presenza della ‘ndrangheta nella sua attività come un costo aziendale, dal quale cerca in qualche modo di trarre anche un beneficio".

Così accettano servizi a basso costo, garantiti da piccole società create per commettere reati di frode e bancarotta, ma che possono abbassare i costi delle prestazioni: imprese di pulizie, servizi di logistica e trasporto, solo per fare alcuni esempi. "Ma questa miopia – sottolinea il pm – genera lo spossessamento".

Non a caso, ha aggiunto, l’indagine è partita da verifiche economiche su bancarotte e frodi fiscali. "Situazioni in cui la vittima di estorsioni può anche essere un socio delle attività e dove chi commette materialmente le estorsioni non è mai chi gestisce il sistema. Dove gli imputati di questo processo non lavoravano, ma prendevano soldi per ricoprire ruoli fittizi in società che venivano svuotate di ogni capitale e fatte fallire".

Il processo prosegue giovedì prossimo, quando giungeranno le richieste di condanna.

Paola Pioppi