Corsi di difesa personale rivolti alle donne con Shorinji Kempo

In tutte le province della Lombardia l’associazione Shorinji Kempo organizza corsi di difesa personale femminile. "La paura è una sensazione che molte donne conoscono, ma non deve essere una condanna - spiega Roberto Capella, Sensei di Shorinji Kempo Milano Branch - Spesso pensiamo alla difesa personale come a qualcosa di riservato a chi è fisicamente forte o addestrato. Tuttavia l’autodifesa non è questione di forza fisica, bensì di tecnica, mente lucida e controllo emotivo". Per informazioni sui corsi è possibile rivolgersi alle sedi dell’associazione nel capoluogo o nelle diverse province della Lombardia.