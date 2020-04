Como, 25 aprile 2020 - Proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine per contenere gli spostamenti come previsto dai decreti del Governo per contenere il coronavirus. Nell'ultima settimana in provincia di Como sono state fermate 18.470 persone e le violazioni accertate sono state 372, in 47 è scattata anche la denuncia. I controlli hanno interessato anche 1.575 attività lavorative ed esercizi commerciali e solo in 7 casi sono state riscontrate delle irregolarità.

Fa parte di questi ultimi il gestore di una pizzeria che anziché limitarsi alle consegne a casa ha fatto entrare all'interno del suo locale un cliente. L'uomo è stato notato dagli agenti della questura di Como così per il ristoratore e il cliente è scattata una multa salata, in più il locale è stato chiuso per due giorni.