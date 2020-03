San Fermo della Battaglia (Como), 31 marzo 2020 - L'Asst Lariana ha attivato un numero di telefono per consentire a tutti i pazienti dei ricoverati per Covid-19 di avere informazioni sulle condizioni dei loro cari. La nuova organizzazione prevede una centrale telefonica Info Parenti, in supporto all’attività di informazione che viene fornita dal personale medico compatibilmente con lo svolgimento delle attività sanitarie di reparto.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 contattando il numero 031/585 8400. Gli operatori forniranno informazioni sintetiche sullo stato generale di salute del paziente e sul reparto di ricovero. Perché il servizio possa funzionare al meglio si chiede ai familiari di identificare un solo soggetto che si metterà in contatto con la centrale telefonica. Per i pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva, sarà il personale medico dello stesso reparto ad informare direttamente i familiari sulle loro condizioni.