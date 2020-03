Como, 23 marzo 2020 - E' morto don Fausto Resmini, il prete bergamasco che è stato per oltre 30 anni cappellano del carcere della città. Aveva 67 anni ed era ricoverato da qualche giorno all'ospedale Sant'Anna di Como per il coronavirus. Per anni un camper dell'associazione da lui fondata ha fornito pasti alla stazione di Bergamo. L'annuncio della sua scomparsa eè stato dato dalla sua comunita':"Questa notte don Fausto è tornato alla casa del Padre. Ha combattuto fino alla fine contro questo virus tremendo. Se n'è andato nel silenzio e nella solitudine della notte proprio come molti uomini vissuti in strada di cui lui si e' preso cura nel suo ministero"

