Como, 30 marzo 2020 – Tutte le forze dell’ordine di Como, si sono unite questo pomeriggio per rendere omaggio a medici e infermieri, e a tutto il personale sanitario, degli ospedali Sant’Anna e Valduce. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco, ognuno schierato in divisa e con le auto di istituto, i volti rigorosamente coperti da mascherine, per alcuni minuti si sono riuniti davanti ai due ospedali e hanno dimostrato la loro stima e solidarietà a chi in questo momento sta lavorando per arginare l’emergenza sanitaria. I vigili del fuoco di Dongo hanno invece sfilato davanti all’ospedale di Gravedona.

