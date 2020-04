Cantù (Como), 4 aprile 2020 - Sono tanti i negozi di Cantù che in questo periodo di emergenza, con le persone costrette a rimanere a casa a causa della pandemia coronavirus, si sono organizzati per la consegna a domicilio dei loro prodotti. Un servizio fondamentale per tanti cittadini che non possono assolutamente raggiungere il centro e anche per gli anziani.Tra i negozi che svolgono questo servizio c’è:

Il panificio Gaverini (031/704167)

Il Fornaio di Vighizzolo (031/734173 – 338/8795499),

Panificio Salumeria Marelli Simone (031 716502)

Panificio Casa del pane (031/712132)

Pasticceria Grassi (031 706070)

Minimarket Amico Mio (347/4434388 – 031/706544 consegne a domicilio gratis sopra i 50 euro di spesa)

Mancuso Più, Alimentari (349 317298 - 031 4143368)

Interno24, Alimentari (329/6984007)

La Baita del Formaggio (031/7073816 – 349/1785505)

Alimentari Calabria Frutta e Verdura (334/3299332 – 342/5513612)

Gastronomia Trombetta (031/714577 – 333/3837529)

Non solo Frutta - Verdura e Alimentari (031/2073578 – 340/2434771)

Frutta e Verdura Messina e Barbiero (031/720330 – 340/3644730)

Frutta e Verdura Anna Maspero (031/706366)

Ortofrutta Le Stagioni, Frutta e Verdura (031/710384)

Macelleria e gastronomia Terraneo Valter (031/732052 – 345/9290541)

Salumificio Macelleria Molteni Agostino (031/716671)

Premiata Macelleria Marzani (031/714259 – 338/2163291)

Pizzeria Jolly (031/735333)

Pizzeria Pizza Express (031/732087)

Pizzeria Palinuro (345/0004299)

Farmacia San Paolo (031/711730 – 320/4886405)

Farmacia Centrale Cantù (324/ 9941454)

Farmacia Marelli (031/704479 – 392/682638)

Farmacia Comunale Vighizzolo (031/731194)

Azienda Agricola Bragotto (345/1196013)

Azienda Agricola Apicoltura (348/2764103)

Azienda Agricola Olio Rosato (339/7911124)

Coffee Time Caffè in capsule (031/734269 – 345/4360871)

Enoteca La Barrique (031/730875)

Birreria Black Sheep (348/4121766)

Buffetti Borghi Prodotti per informatica (031/712121)

Cartolibreria Edicola Athena (031/711281)

Libreria Libooks (031/7073497)

For Dogs & Cats, Alimenti per Cani e Gatti (347/6192220)

Garden Bedetti Alimenti per Cani e Gatti (031/732003)

Greencornerherbs (0314897296 - www.greencornerherbs.it).