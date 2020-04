Como, 29 aprile 2020 - Aveva ottenuto lo sdoganamento di 72mila mascherine Ffp2, dichiarando che erano destinate alla Federazione Italiana Medici, ma poi ne avrebbe sottratte 12mila per destinarle ad altro uso. Fabrizio Bongiovanni, amministratore della società Eclettica srls di Turbigo, nel Milanese, è finito agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Procura di Como, scaturita da un accertamento del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Como.

L’operazione di sdoganamento è avvenuta a Malpensa lo scorso 8 aprile, ed è emersa da un’ulteriore indagine in cui è coinvolto lo stesso Bongiovanni. È stata così monitorata l’importazione della merce: ma 12mila di quelle 72mila mascherine arrivate in Italia dalla Cina, provenienti dall’aeroporto di Guangzhou in 72 scatole, sono andate incontro a un destino diverso: 10mila erano state scaricate in un capannone di Turbigo, e altre 2mila destinate a una società che si occupa di "ideazione di campagne pubblicitarie".

Il resto del carico, 60mila pezzi, ha preso effettivamente la strada della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Fimmg. Bongiovanni è stato indagato per gli illeciti commessi in quella operazione di svincolo diretto della merce, avvenuta alla Dogana di Malpensa, per il reato di falso ideologico in atti pubblici, avendo indotto in errore i funzionari doganali. Ma per l’imprenditore non sarebbe la sola operazione finita nel mirino della Guardia di finanza. "Le indagini - spiega la nota diffusa dal procuratore capo Nicola Piacente - hanno accertato che l’indagato aveva effettuato utilizzando analoghe attestazioni mendaci, una ulteriore importazione di 550mila mascherine, 500mila di queste destinate a una società municipalizzata, e le restanti 50mila a separata commercializzazione, con conseguente evasione dell’Iva e dazi d’importazione".

Bongiovanni aveva anche "assunto impegni a rifornire una fornitura di dispositivi di protezione individuale e medici a un Ente di diritto pubblico che svolge funzioni di centrale di committenza per conto della Regione Lombardia, e che aveva più volte sollecitato l’adempimento di tale fornitura". Ieri la Finanza ha svolto una serie di perquisizioni per approfondire ulteriori aspetti di queste importazioni, e contestualmente il fascicolo è stato inviato alla Procura di Busto Arsizio per competenza territoriale.