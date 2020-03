Como, 22 marzo 2020 - L’emergenza coronavirus ha spinto l’Asst Lariana a riorganizzare i propri servizi per cercare di far fronte all’assistenza straordinaria necessaria, in molti casi, per assistere i malati di Covid-19. I posti letto in terapia intensiva dedicati esclusivamente ai pazienti Covid al Sant’Anna dai 4 iniziali sono passati a 20 e altri 6 posti sono a Cantù. A San Fermo poi ci sono altri 15 posti letto tutti per pazienti Covid nel reparto Malattie infettive, altri 27 posti letto sono stati ricavati nella Day-Week Surgery e altri 54 posti letto nell’area Degenza Chirurgica. Per evitare la promiscuità di pazienti con una sintomatologia clinica lieve ma potenzialmente sospetti di positività, con pazienti in attesa di ricovero per Covid già accertato viene utilizzato in caso di necessità e per garantire un accurato monitoraggio la camera calda adiacente al Pronto Soccorso del Sant’Anna dove si concentra il numero di accessi maggiore.

Adesso l’azienda sanitaria ha deciso di dirottare tutti i codici minori che si rivolgono al Pronto Soccorsi, i cosiddetti codici bianchi, all’ospedale Sant’Antonio Abate du Cantù. Si tratta di quei pazienti che hanno esigenze non riconducibili all’emergenza-urgenza e quindi minore priorità, come, ad esempio, slogature, piccoli tagli. La decisione è legata alla necessità di concentrare il personale sui pazienti Covid e sulle emergenze-urgenze nonché sulla necessità di supportare il sistema regionale impegnato nell’emergenza Coronavirus. «Pur consapevoli dei disagi che la decisione comporta, confidiamo che la cittadinanza ne comprenda i motivi - spiega la direzione di Asst Lariana in una nota - Il riferimento, è al Pronto Soccorso generale.

Non cambia nulla per gli accessi al Pronto soccorso Pediatrico e al Pronto soccorso Ginecologico». Anche Cantù è alle prese con l’emergenza Covid-19, tre giorni fa al Sant’Antonio Abate sono risultati positivi al tampone naso-faringeo due infermieri e un medico del Pronto Soccorso e due ortopedici. Il reparto di Ortopedia è stato chiuso per mancanza di personale e viene garantita solo l’attività ambulatoriale e quella della sala gessi mentre per tutti gli altri interventi i pazienti vengono dirottati al Sant’Anna. Anche se l’Asst Lariana ha fatto sapere che Il Pronto Soccorso è stato sanificato e funziona regolarmente e al personale sono stati forniti mascherine, guanti e camici di sicurezza la Filcams Cgil chiede di intervenire per sottoporre al tampone anche il personale ausiliario socio sanitario.

«Al momento la direzione della Cascina Global Service, la società che ha in appalto il servizio all’interno dell’ospedale, non ha risposto alla nostra richiesta – spiega il segretario provinciale della Filcams, Marco Fontana - Trattandosi di lavoratori a stretto contatto con medici e pazienti, è nell’interesse di tutti sapere se qualcuno sia positivo o meno al Covid 19, così da non contribuire, involontariamente, alla propagazione di un virus in una situazione già complicata e difficile per tutti. Anche in questo caso emerge come i lavoratori degli appalti siano considerati lavoratori con diritti inferiori agli altri».