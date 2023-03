Consiglio comunale Il Pd perde pezzi

I dem perdono pezzi a Palazzo Bovara. L’altra sera i consiglieri comunali di Lecco Clara Fusi e Giovanni Tagliaferri hanno annunciato l’addio ai colleghi del Partito democratico e l’ingresso nel gruppo misto. Non lasciano però la compagine di governo, continuano a sostenere la maggioranza, sebbene da indipendenti. Clara Fusi, 53 anni, in aula dal 2015, durante la precedente consigliatura è stata assessore all’Istruzione dell’ex sindaco Virginio Brivio: aveva già lasciato intendere il proprio disagio in occasione della partita sul possibile trasferimento del municipio nella sede dell’ex Popolare di Lecco, un’opzione poi accantonata perché troppo costosa. Giovanni Tagliaferri, 40 anni, è invece alla sua prima esperienza: "Sono stato eletto come indipendente nel Pd", spiega il transfuga. I piddini ora restano in 8; costituiscono comunque il gruppo più numeroso in assise. Il divorzio si è consumato in concomitanza con l’approvazione dell’aumento al massimo dell’addizionale comunale Irpef per far quadrare i conti comunali e coprire le maggiori spese dovute ai rincari, senza dover tagliare servizi essenziali. D.D.S.