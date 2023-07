Con una testata distrugge il vetro

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti mercoledì pomeriggio alla Caritas di via Giovio, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Al loro arrivo, Brahim Echafi, marocchino di 34 anni senza fissa dimora, ubriaco, si è scagliato conto di loro, e al tentativo di farlo salire in auto , ha tirato una testata contro il lunotto posteriore della pattuglia, mandandolo in frantumi e rendendo l’auto inutilizzabile. Ha inoltre aggredito gli agenti, che per bloccarlo hanno dovuto ammanettarlo. È stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Difeso dall’avvocato Romina Del Colle, ha patteggiato un anno di reclusione.