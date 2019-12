Lomazzo (Como), 1 dicembre 2019 - Non di soli robot vive l’industria 4.0, servono anche gli operai che in questo caso sono tecnici super specializzati e richiestissimi dalle aziende del territorio che d’ora in poi si potranno formare a ComoNext. E’ stato presentato ufficialmente in questi giorni, anche se le lezioni hanno preso il via già a metà novembre, il corso per il diploma in Tecnico superiore per la mobilità delle persone delle merci organizzato dall’innovation hub della Camera di Commercio di Como e la fondazione Its Mobilità Sostenibile di Bergamo.

Il progetto è realizzato grazie al sostegno delle associazioni di categoria Confindustria Como, Cna del Lario e della Brianza, la Federazione autotrasportatori italiani Como e Lecco, l’Istituto Mario Remondini di formazione professionale per l’autotrasporto, l’Istituto di Istruzione Superiore Da Vinci Ripamonti di Como e aziende leader nel loro settore come Porro Spa, Bric’s industria valigeria fine, Rodacciai spa, Academy srl. Proprio la sponsorizzazione da parte degli imprenditori è fondamentale perché la metà delle duemila ore di lezione, suddivise in due annualità, si svolgeranno in fabbrica, sotto forma di tirocini arricchiti dalla possibilità di poter vivere dell’esperienze di studio-lavoro all’estero. Al termine del percorso di studi verrà rilasciato un «Diploma di Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci» equivalente a una laurea triennale di primo livello e riconosciuto a livello europeo.

«La Fondazione ITS Mobilità sostenibile ha voluto allargare il suo raggio di azione nei territori di eccellenza manifatturiera in Lombardia, con nuovi corsi in provincia di Milano e in provincia di Como – spiega Giuseppe Longhi, presidente della fondazione Its Mobilità Sostenibile - La scelta di realizzare questo corso in collaborazione con ComoNext è strategica per lo sviluppo delle nuove competenze, oggi sempre più richieste dal mondo imprenditoriale, infatti abbiamo già una rete di imprese, associazioni di categoria, istituto superiori che hanno manifestato l’interesse a collaborare per la realizzazione del progetto. Siamo certi di occupare la maggior parte dei ragazzi in aziende leader». Al corso sono stati già ammessi una ventina di ragazzi provenienti da tutta la regione ai quali è stato chiesto un contributo di 500 euro, quello che riceveranno in cambio però ha un valore molto superiore visto che alla fine dei due anni di studio l’80% di loro troverà quasi sicuramente lavoro entro un paio di mesi dal diploma, molto probabilmente in una delle aziende partner.

Tutto ciò grazie a metodologie didattiche innovative: moduli sulle tecnologie digitali presso laboratori, esperienze di lavoro all’estero, certificazioni in lingua inglese, seminari, laboratori in azienda, testimonianze di imprenditori e visite aziendali. È prevista inoltre la possibilità di un inserimento lavorativo anche durante il percorso formativo attraverso contratti di apprendistato in alta formazione. «La collaborazione con Fondazione ITS costituisce per l’innovation hub ComoNext motivo di soddisfazione e di particolare interesse - conclude il presidente del parco tecnologico, Enrico Lironi - La formazione rappresenta una leva strategica per le aziende, del resto la discrepanza tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle disponibili rappresenta un problema per tutto il mondo delle imprese, che sempre di più si trovano nella condizione di organizzare da sé corsi mirati per soddisfare le proprie esigenze di profili altamente qualificati».