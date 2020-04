Como, 24 aprile 2020 - Anche se in forma anomala, con i collegamenti via webcam che sostituiranno i cortei in piazza, sarà comunque XXV Aprile sul Lario dove per tanti la festa della Liberazione sarà l’antipasto per l’addio al lockdown per il quale si dovrà attendere fino all’altra domenica. Proprio in rispetto delle norme per il contenimento della pandemia le manifestazioni saranno limitate ai sindaci e pochi altri che domani mattina deporranno corone di fiori di fronte ai monumenti ai Caduti delle principali città della provincia.

Particolarmente sentito il XXV Aprile in Tremezzina, nei luoghi dove nella primavera del 1945 venne fermata la colonna nazista con Mussolini in fuga verso la ridotta in Valtellina. Il sindaco Mauro Guerra in mattinata visiterà i monumenti ai Caduti di Lenno, Mezzegra, Ossuccio e Tremezzo e alle 12 le campane di tutte le chiese suoneranno a festa per celebrare la Liberazione.

Nessuna commemorazione invece è prevista quest’anno per Benito Mussolini e Claretta Petacci di fronte ai cancelli di Villa Belmonte a Giulino di Mezzegra. Anche in questo caso a interrompere una tradizione che proseguiva dalla metà degli anni ’80 sono state le restrizioni imposte dal Coronavirus. Una notizia accolta con favore dai comitati Anpi di tutta la Lombardia, un po’ meno dalle organizzazioni di estrema destra che da anni avevano trasformato l’omaggio in una sorta di anti XXV Aprile.

Arcicomo e Anpi invitano a festeggiare la Liberazione sui canali social attraverso 25 ore ininterrotte di filmati, concerti e commemorazioni con l’invito a tutti i comaschi a uscire sui balconi per cantare “Bella ciao“, la canzone divenuta simbolo della lotta con l’occupazione nazifascista.

Il XXV Aprile quest’anno sarà anche l’occasione per ricordare chi ci ha lasciato in questi giorni per l’epidemia di Covid. A Tremezzina ricorderanno Corrado Lamberti, astrofisico di fama internazionale e grandi divulgatore che era anche antifascista e presidente della Sezione Centro e Basso Lago “Michele Moretti“: è grazie al suo impegno se alcune vie a Lenno e Ossuccio sono state intitolate ai martiri della Resistenza, l’ultima in ordine di tempo è quella intitolata ai Partigiani di Mezzegra a Giulino, a poca distanza da Villa Belmonte. A Como invece ricorderanno Elio Marzorati, uno degli ultimi partigiani comaschi scomparso l’11 aprile, che dopo aver combattuto contro l’occupazione nel comitato di fabbrica della Rosasco, dove lavorava, fuggì sui monti dell’Alto Lario per unirsi alla 52° Brigata Garibaldi.