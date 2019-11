Como, 9 novembre 2019 - Non è stata la goccia, ma la pioggia a far traboccare il vaso anzi far cedere via Carso a Como, E' successo questa mattina quando il manto stradale si è aperto come un guscio di noce mentre stava transitando un mezzo di Aprica impegnato nelle operazioni di pulizia della strada. Illeso il conducente anche se il furgone si è inclinato su un lato dopo essere finito con il semiasse anteriore nella voragine.

A liberare il mezzo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Como, sul posto anche i tecnici del Comune che hanno chiuso parzialmente la strada posizionando un semaforo per regolamentare il passaggio delle auto. Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo della ditta incaricata che dovrà stabilire come si è creata la voragine, la strada rimarrà a senso unico alternato anche nei prossimi giorni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.