Como, tentano di rubare 2mila euro di superalcolici: bloccati dal vigilante

Como, 29 aprile - Un furto da oltre 2mila euro di superalcolici è stato sventato grazie all'intervento dell'addetto alla sicurezza di un supermercato di Camerlata, bravo a riconoscere tre ladri che avevano messo già a segno un colpo in passato quando gli sono sfilati di fronte.

I tre si sono comportati da veri professionisti del taccheggio: mentre uno di loro faceva da palo spiando i movimenti del direttore del punto vendita e dava gli ordini con il telefonino, gli altri due agivano all'interno del supermercato.

Peccato per loro che a osservarli c'era l'addetto alla sicurezza che non appena i due hanno oltrepassato le casse, senza pagare, è intervenuto riuscendo però a bloccarne soltanto uno dei tre ladri, mentre gli altri due si sono dati alla fuga.

Gli agenti della polizia di Como, immediatamente intervenuti sul posto, hanno restituito al responsabile del centro commerciale la merce trafugata, per un valore di oltre 2.100 euro, ed hanno poi accompagnato in Questura il fermato, un cittadino romeno di 25 anni, domiciliato a Carugate e con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, il quale è stato infine arrestato per furto aggravato.