Como, spaccio di droga in Canton Ticino: in aumento hashish e cocaina

Como, 5 aprile 2023 - Anche nel corso del 2022 il consumo di sostanze stupefacenti in Canton Ticino ha rispecchiato quello del resto della Svizzera: al primo posto c'è la cannabis, seguita dalla cocaina e dall'eroina. In base ai dati diffusi dalla Sezione antidroga (SAD) della Polizia cantonale le organizzazioni gestite da cittadini albanesi, inizialmente dedite al solo spaccio di eroina, si interessano ora anche al mercato della cocaina. I motivi sono da ricercare anche nell’aumento della domanda di quest’ultima sostanza, nonché di un guadagno più elevato con la sua vendita al dettaglio.

Sono in aumento nel Cantone di lingua italiana anche i trafficanti di origini dominicane, attivi nello spaccio di cocaina. Il fenomeno dello spaccio di droga gestito da pusher di nazionalità nigeriana è invece quasi completamente scomparso. Tra giovani e giovanissimi è diffuso il consumo di canapa, alcool e medicinali.

I sequestri, alcuni effettuati ai valichi di frontiera, hanno subìto poche fluttuazioni rispetto agli anni precedenti e non riflettono variazioni dei fenomeni illeciti legati al traffico di sostanze stupefacenti. In questo ambito sono stati intercettati 141.4 chili di hashish (42.5 nel 2021), 54.9 chili di marijuana (29.6), 27.2 chili di cocaina (7.2), 2.3 chili di eroina (21.7), 572 grammi di anfetamina (124.2), 136 grammi di ketamina, 125 grammi di ecstasy (96.8), 102 grammi di Lsd (43.1), 23 grammi di metamfetamina (425.5), nonché 1’461 piante di canapa (774).

Per quanto riguarda i sequestri operati ai valichi di frontiera si sottolinea che la droga, in parte, non è destinata al mercato svizzero o ticinese, bensì a quelli rispettivamente del Nord Europa e della vicina Italia. Le persone denunciate per reati concernenti la Legge federale sugli stupefacenti sono state 1222 (1555 nel 2021), 156 delle quali minorenni (200). Si sono contati inoltre 79 arresti (72) e 11 decessi dovuti a overdose (13). Il denaro sequestrato provento del narcotraffico si eleva a 375.000 franchi e a 1.429.000 euro.

A questi importi hanno contribuito in particolare due episodi: il primo è avvenuto presso il valico autostradale di Chiasso-Brogeda, dove i collaboratori e le collaboratrici dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno fermato un Tir in entrata in Svizzera. Occultati nel doppio fondo ricavato nel semirimorchio sono stati rinvenuti, oltre a mezzo chilo di cocaina, diversi involucri contenenti banconote, per un ammontare complessivo di 1.113.800 euro. In seguito a una perquisizione nel Bellinzonese sono state sequestrate droga e banconote per un totale di 247.000 franchi.