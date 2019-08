Como, 23 agosto 2019 - Debutto in casa contro la Pergolettese blindato per il Como che domenica si prepara a scendere in campo al Sinigaglia. Il Comune ha stabilito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli compresi i velocipedi lungo via Sinigaglia, nel tratto tra viale Masia e Largo Borgonovo, viale Puecher dove saranno montati sistemi di recinzione mobili che inibiranno anche il passaggio pedonale

Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli compresi i velocipedi lungo viale Vittorio Veneto, ad eccezione dei veicoli autorizzati. Vietato parcheggiare anche in Largo Borgonovo, viale Masia nel tratto compreso fra piazzale Somaini e viale Rosselli.



Il doppio senso di circolazione con transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati lungo viale Masia nel tratto compreso fra viale Rosselli e via Sinigaglia; in tal caso i veicoli che da via Masia si immettono lungo viale Rosselli avranno gli obblighi di dare la precedenza ai veicoli ivi transitanti e di svolta a destra verso piazzale Santa Teresa. L'accesso da via Campo Garibaldi sarà consentito esclusivamente a residenti e autorizzati

.