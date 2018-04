Como, 27 aprile 2018 - Il Como sfida in casa la Varesina e il Sinigaglia per una domenica si trasformerà in Fort Knox, con divieto di sosta e rimozione forzata per tutte le auto, comprese quelle dei residenti, dalle 9 alle 19. Il divieto comprende viale Puecher, viale Masia (lato stadio), largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, via Recchi nel tratto da via Sant'Elia a viale Rosselli (compreso parcheggio Carrefour) e riguarda anche le auto dei portatori di handicap.

Saranno autorizzati alla sosta in viale Puecher, area antistante il monumento ai caduti, i bus e le auto dei tifosi della società calcistica ospite. Dalle ore 13,30 e fino al termine della partita, comunque non oltre le 19, sarà sospesa la circolazione veicolare lungo viale Puecher, viale Sinigaglia e Campo Garibaldi, dove saranno montati sistemi di recinzione mobili inibendo anche il passaggio pedonale, e in viale Vittorio Veneto, dall'intersezione con viale F.Rosselli fino al monumento ai caduti, eccetto per veicoli autorizzati (personale - steward), bus calciatori ospiti, veicoli provenienti da viale Sinigaglia e in uscita su viale F. Rosselli.



In deroga a quanto sopra, ove non fisicamente inibito dalle barriere mobili, potranno accedere i veicoli dei residenti con posto auto ubicato su area privata, nonché, in presenza di stalli di sosta liberi, e compatibilmente con la situazione dell'ordine pubblico, i residenti con abbonamento annuale alla sosta su area pubblica (stalli blu) "Zona 11". In presenza di particolari situazioni attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica, a giudizio del dirigente per l'ordine pubblico della questura di Como, potrà essere disposta in qualsiasi momento la sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli lungo viale Sinigaglia e al termine della gara la momentanea chiusura di via Recchi, eccetto per i veicoli autorizzati in senso opposto di marcia.