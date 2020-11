Como, 18 novembre 2020 - Il sindaco Mario Landriscina ha incontrato il comandante del 1° Reggimento Trasmissioni di Milano, Colonnello Pasquale Guarino, che dopo cinque mesi di impiego operativo cederà a breve il comando del Raggruppamento “Lombardia e Trentino Alto Adige” al Colonnello Gianluca Dello Monaco, comandante dei paracadutisti del 8° Reggimento Genio Guastatori di Legnago.



In particolare, dallo scorso mese di giugno a Como hanno operato gli alpini del 5° Reggimento di Vipiteno, congiuntamente e in concorso alle forze dell’ordine, sia con pattugliamenti a piedi sia a bordo degli automezzi, contribuendo efficacemente alla vigilanza dei più importanti obiettivi sensibili della città e della provincia. Il sindaco ha ringraziato il colonnello Guarino "per l’operato svolto in termini di sicurezza e di professionalità dimostrata dai militari che con la loro presenza attenta, rassicurante e positiva hanno restituito sicurezza ai cittadini".

