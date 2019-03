Como, 10 marzo 2019 - Vola in campionato il Como, ma rischia di dover disputare le ultime e decisive partite lontane dal Sinigaglia se non si riuscirà a trovare la quadra con Palazzo Cernezzi che chiede di essere pagato per l’utilizzo dello stadio. Una storia a dir poco paradossale considerando che società e Comune si stanno accapigliando per un debito di poco più di trentamila euro dovuto al mancato pagamento dell’affito del campo a partire dal 1 luglio scorso per un ammontare di 21.376 euro, ai quali vanno aggiunti altri 10mila euro come acconto per le spese sostenute. Tutto scritto nero su bianco su una lettera spedita dal Comune lo scorso 22 febbraio, ma i cui dettagli sono stati resi noti solo ora, in cui si ribadiva la «mancata stipula del contratto di concessione relativo allo Stadio Sinigaglia scaduto il 30 giugno 2018, nonostante i ripetuti solleciti da parte parte dell’ufficio e le assicurazioni fornite dalla società».

Insomma un mucchio di promesse mai seguite dai fatti, adesso però a Palazzo Cernezzi si sono stancati e «per evidenti ragioni non è ulteriormente tollerabile l’occupazione senza titolo dello stadio», per questo il Comune ha intimato entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, termine già trascorso, «di restituire firmato lo schema contrattuale già fornito e sanare la situazione debitoria» in caso contrario si procederà con «l’immediata attivazione delle procedure per la riscossione coattiva e per la liberazione dell’immobile». Una vera e propria intimazione di sfratto per Gentile e compagni che sarebbero costretti a giocare fuori casa alcune tra le partite più decisive della stagione. Non si accontenta di difendendersi, ma anzi contrattacca la società che è pronta a saldare i propri debiti, ma solo a fine stagione come ha fatto anche lo scorso anno. «Il Sinigaglia ci costa 100mila euro l’anno – replicano i vertici del Como 1907 – ci sono tutta una serie di adempimenti, dai servizi igienici alla curva che spettano al Comune ma che anno dopo anno vengono ignorati.

Palazzo Cernezzi dovrebbe fare una sopralluogo per rendersi davvero conto in che situazione è lo stadio della città». E poi la società ha dalla sua i tifosi che difficilmente accetteranno di non potersi godere al Sinigaglia le partite che potrebbero valere la promozione. Insomma l’ennesimo grattacapo per il sindaco Landriscina che dovrà decidere se andare fino in fondo in nome del rispetto delle regole, che dovrebbero valere per tutti, oppure concedere una deroga alla squadra cittadina.