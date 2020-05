Como, 19 maggio 2020 - Stava per uscire di casa e andare al lavoro, ma è salito sul tetto sopra il suo appartamento, in un cortile di via Alciato 1 a Como. Ma Sergio Mazzei, muratore di 53 anni, è precipitato a terra. Un volo di una decina di metri che non gli ha lasciato scampo, nonostante il tentativo drammatico del 118 di rianimarlo. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 6.45 quando l’uomo, originario di Rho e residente a Como da qualche tempo, stava per uscire di casa, al terzo e ultimo piano della palazzina, per andare al lavoro. Aveva preparato i sacchi dell’immondizia vicino all’uscio, lasciato il telefono in carica. Ma prima di avviarsi, è uscito sul balcone, ha appoggiato una scala alla parete e si è issato sul tetto. Non si sa cosa dovesse fare: aveva una borsa a tracolla, forse contenente gli attrezzi che gli servivano, e un vicino di casa lo ha notato sul tetto, qualche minuto prima di precipitare, mentre armeggiava. Nulla di particolare nel suo atteggiamento: così nessuno lo ha visto cadere qualche attimo dopo, fare quel volo tragico che non gli ha lasciato scampo.

È caduto all’interno del cortile, morendo sul colpo. Troppo gravi le lesioni rimediate in quella caduta dall’alto: il medico del 118 non ha potuto fare nulla per lui, se non constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della polizia, assieme alla Squadra Mobile, per ricostruire le circostanze in cui era avvenuta la caduta, che all’inizio non apparivano molto chiare. Nel corso della mattinata la polizia ha ricostruito le ultime azioni di Mazzei, la cui abitazione era chiusa dall’interno: i preparativi per uscire e andare al lavoro, dove i colleghi lo stavano aspettando, e per ore non hanno saputo cosa gli fosse accaduto. Poi la decisione, all’ultimo minuto, si salire sul tetto per fare qualcosa: forse una riparazione al volo, qualche tegola da sistemare. Un tetto che gli agenti di polizia intervenuti per il sopralluogo, hanno ritenuto essere pericoloso in quanto particolarmente inclinato.