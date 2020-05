Como, 21 maggio 2020 - Finalmente una buona notizia per i Comuni della fascia di confine ai quali arriverà già in questi giorni la quota dei ristorni per il lavoro in Svizzera dei frontalieri. "Oltre 26 milioni di euro a 69 Comuni e a 4 Comunità Montane della provincia di Como, è questa la cifra dei ristorni che in queste ore il Ministero dell'economia sta accreditando nei conti degli enti locali di frontiera - spiegano gli onorevoli del Pd, Chiara Braga e Alessandro Alfieri - Per la prima volta i ristorni, derivanti dalle tasse pagate in Svizzera dai nostri lavoratori frontalieri, sono accreditati ai Comuni nel mese di maggio, mentre lo scorso anno arrivarono a fine luglio. Ci eravamo personalmente impegnati con i Sindaci del territorio per far arrivare il prima possibile questi fondi e oggi possiamo dire che la promessa è stata mantenuta, grazie al Governo che ha accolto subito la nostra richiesta".

A queste risorse si sommeranno anche la quota destinata alla provincia che dovranno però essere accreditati tramite Regione Lombardia. "Portato a casa questo risultato - concludono i parlamentari- siamo ora al lavoro con le diplomazie europee per cercare di eliminare ogni resistenza sulla riapertura delle frontiere per il 3 giugno e per stoppare ogni possibilità di accordi bilaterali tra Paesi europei che possa escludere l'Italia e danneggiarla in vista della stagione estiva".