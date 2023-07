Como, prende fuoco un motoscafo: ustionate due persone a bordo

Como, 8 luglio 2023 - Si sono vissuti momenti concitati questo pomeriggio sul lungolago di Como dove un motoscafo ha preso fuoco e due persone sono rimaste leggermente ustionate. A bordo del natante c’erano un 34enne, un 22enne un ragazzo minorenne, i tre sono usciti in barca per una breve escursione ma hanno avuto un problema al motore e sono rientrati in darsena. A questo punto hanno riprovato a mettere in moto, ma a causa di un errore è fuoriuscito del carburante e l’imbarcazione ha preso fuoco. In loro soccorso è intervenuto il proprietario di un’altra imbarcazione che era ormeggiata lì vicino, accorso con un estintore, ma intanto gli occupanti del motoscafo hanno cercato di spegnere le fiamme con quel che hanno trovato e due di loro si sono ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, che hanno messo in sicurezza l’imbarcazione, e il personale del gommone della Croce Rossa che ha soccorso i due ustionati, poi trasportati in ospedale per accertamenti.