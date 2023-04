Como, dal controllo in pizzeria spunta mezzo chilo di cocaina

Como, 29 aprile 2023 - Durante i controlli in una pizzeria nelle vicinanze della caserma De Cristoforis gli agenti della questura di Como hanno trovato anche mezzo chilo di cocaina, nascosta all'interno del locale dal proprietario, un 51enne incensurato originario di Paternò e residente a Capiago Intimiano, con la complicità del suo pizzaiolo un cittadino albanese 24enne residente a Como.

Proprio il loro eccessivo nervosismo ha insospettito gli agenti che stavano compiendo un controllo amministrativo e avevano già rilevato parecchi irregolarità punibili con una contravvenzione di importo superiore ai mille euro. In una tasca del giubbotto del pizzaiolo, appoggiato su una sedia, sono state infatti rinvenute, cinque palline di cocaina, del peso di quasi 4,73 grammi. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione molto più approfondita ed hanno ritrovato, occultati in varie parti del locale, altri quattro involucri di cocaina, di varie dimensioni, per un peso complessivo di 522,40 grammi, oltre a quasi mille euro in contanti ed un bilancino di precisione.

I due uomini, entrambi incensurati, sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, il questore ha disposto anche la chiusura del locale per 30 giorni, sospendendo la licenza ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza.