Como, 3 luglio 2020 - Grazie all'aiuto di Regione Lombardia è diventato più grande il parco mezzi della polizia provinciale che da oggi ha in dotazione un pick-up destinato alla sorveglianza venatoria e una pilotina per poter effettuare i controlli di vigilanza ittica sul lago. La nuova imbarcazione di Villa Saporiti verrà utilizzata anche per il servizio di pattugliamento del lago, coordinato dalla questura di Como nell'ambito dell'iniziativa "Lario Sicuro" che prevede un aumento di controlli nei mesi di luglio e agosto a beneficio dei bagnanti.



L'acquisto del pick-up e il restauro della pilotina sono stati realizzati grazie al contributo in conto capitale appositamente disposto lo scorso anno da Regione Lombardia al fine di potenziare gli storici servizi di vigilanza ittico-venatoria.

