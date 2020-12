di Roberto Canali

A Napoli c’è il caffè sospeso e a Como hanno deciso di sospendere il panettone, il dolce per eccellenza del Natale che grazie a un’iniziativa dell’Associazione panificatori e pasticceri di Confcommercio diventerà un modo di regalare un sorriso ai più bisognosi.

Una bella idea lanciata dal Franco Brenna, presidente della delegazione comasca dell’Accademia italiana della cucina.

Hanno già aderito all’iniziativa le pasticcerie Fuin, Luisita, Dolciamo, Capriccio, Tina Beretta, Carenzio Massimo e La Vecchia Como.

"A Como possiamo contare su maestri di grande livello, capaci di produrre dei panettoni che vengono richiesti anche da fuori provincia – spiega Francesco Agostoni, presidente dell’associazione che riunisce panificatori e pasticceri – Per questo abbiamo accolto con favore questa bellissima iniziativa di solidarietà rivolta alle famiglie bisognose del nostro territorio." Non saranno solo i clienti a donare, ad ogni panettone regalato infatti l’artigiano ne metterà a disposizione un terzo, in modo che alla fine i dolci "sospesi" saranno due.

Prima di Natale il Banco Alimentare provvederà alla distribuzione dei "Panettoni Sospesi" presso la loro rete di assistenza legata al mondo della fragilità familiare e sociale, quale segno di augurio da parte sia dei cittadini, sia dei pasticceri.

In un periodo difficile c’è anche tanta solidarietà e amore per il prossimo.