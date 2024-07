Como, numero stabile per le migrazioni irregolari verso la Svizzera

Como, 17 luglio 2024 – Numeri stabili negli ultimi due mesi per le migrazioni irregolari tra Italia e Svizzera, secondo quanto monitorato dalla Segreteria di Stato elvetica della migrazione.

I numeri evidenziano infatti un livello di transiti sostanzialmente simile tra maggio e giugno, ma inferiore a quello di giugno 2023. Gli attraversamenti irregolari della frontiera hanno continuato a verificarsi principalmente al confine meridionale in Ticino, tra Como e Chiasso, dove sono leggermente aumentati rispetto ai 935 di maggio, salendo a 975 a giugno. La maggior parte dei migranti entrati in modo irregolare in Svizzera nel mese di giugno è di nazionalità siriana. Anche le cifre relative alle sospette attività di passatore e alle consegne alle autorità estere sono all'incirca le stesse del mese precedente, ma anche in questo caso sono inferiori rispetto a quelle di giugno 2023.