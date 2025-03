Como, non comunica il cambio di detenzione della pistola: denunciata ex guardia giurata

Como, 19 marzo 2025 – La pistola era stata regolarmente denunciata, ma il proprietario non aveva comunicato in cambio di residenza e, di conseguenza, il luogo di detenzione dell’arma, un passaggio obbligatorio per legge.

La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha denunciato per violazione del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, un 50enne calabrese, residente a Como, ex guardia giurata, che aveva una pistola automatica di fabbricazione italiana calibro 9. I poliziotti che si occupano della gestione e del rilascio di autorizzazioni in materia di armi, hanno svolto controlli mirati, intrecciando i dati a disposizione e notando un’incongruenza tra il luogo di detenzione indicato in denuncia, e l’attuale residenza dell’uomo. Oltre alla pistola, gli agenti hanno sequestrato 50 proiettili.