Como, 7 maggio 2018 – “Salta il raccolto del fieno maggengo, impianti di fiori e orticole vengono rasi al suolo, viti e ulivi ridotti a scheletri. Il tutto senza contare i danni alle strutture fisse, serre bucate e tetti scoperchiati di stalle e ricoveri agricoli”: secondo la conta fatta da Coldiretti a poche ore di distanza, la grandinata che domenica sera si è abbattuta sul nord della Lombardia costerà all’agricoltura lariana “un vero e proprio bollettino di guerra, con danni che, già dalle prime stime, ammonteranno a diverse centinaia di migliaia di euro”. Il monitoraggio è ancora in corso da parte dei tecnici Coldiretti nelle campagne delle province di Como e Lecco, colpite dalla maxi grandinata che ha colpito con particolare violenza l’area della Tremezzina, Lenno e Mezzegra. “Nell’attuale fase di calendario – aggiunge il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi – la grandine è certamente l’evento più temuto dagli imprenditori: le perdite nei raccolti che può provocare sono imprevedibili, così come repentino può essere l’inversione climatica, specie nelle nostre zone tra pianura e montagna. L’andamento anomalo degli ultimi tempi conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano proprio con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, dal caldo al freddo”.

