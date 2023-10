Incendio al centro di accoglienza rifugiati di Lugano: evacuato l’intero edificio

Como, 27 ottobre 2023 – Allarme nel tardo pomeriggio a Lugano per un incendio che si è sviluppato nell’ex Convento dei frati utilizzato come centro di accoglienza per i rifugiati ucraini. Il rogo ha completamente distrutto una delle stanze, ma a causa del fumo è stato necessario evacuare l’intero edificio e quindici rifugiati sono stati sottoposti a cure mediche per una leggera intossicazione.

Sul posto intervenuti i pompieri di Lugano e alcune squadre di soccorso della Croce Verde che hanno garantito le cure mediche alle persone che si trovavano all’interno della struttura. Sono successivamente intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale che dovranno accertare le cause del rogo, non si esclude che possa trattarsi di un episodio doloso.