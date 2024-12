Como, ruba un giubbotto e poi lo restituisce ma viene arrestato e processato

Como, 2 dicembre 2024 – Arrestato sabato scorso a Como per tentato furto aggravato un 36enne pakistano, con precedenti di polizia, irregolare sul territorio e senza dimora. L'uomo si è reso responsabile del tentato furto di un giubbotto dal valore di 140 euro, rubandolo in un grande magazzino di viale Giulio Cesare, riconsegnandolo non appena scoperto. Verso le 14.30 di sabato una volante è stata inviata presso il grande magazzino in quanto la sicurezza aveva fermato il 36enne all'uscita delle casse con della merce rubata.

Scatta l’allarme

Una volta giunti sul luogo, i poliziotti hanno ascoltato la testimonianza dell'addetto alla sicurezza che raccontava di aver udito l'allarme antitaccheggio al passaggio dell'uomo tra i sensori in uscita dal negozio, di averlo fermato e che lo stesso, ormai vistosi scoperto, gli aveva riconsegnato un giubbotto non pagato che nascondeva sotto il cappotto e che aveva ancora presente una seconda, ma più celata, placca antifurto.

L’identificazione

Portato in Questura, il 36enne è stato identificato con precisione e, considerati i suoi precedenti di polizia, anche specifici, la sua condizione amministrativa sul territorio che non presentava il titolo di soggiorno valido e l'aggravante della rimozione di una delle due placche antitaccheggio sul bene asportato, veniva arrestato. Avvertito il pubblico ministero di turno dell'avvenuto arresto, lo stesso disponeva il trattenimento dell'uomo nelle camere di sicurezza e il suo processo per direttissima, fissandolo per questa mattina alle 11