Como, furto di elettronica da 250 euro: arrestato diciottenne

Como, 4 febbraio 2025 – Ha fatto 250 euro di spesa di articoli elettronici e cibo, poi si è avviato verso l’uscita senza pagare, superando le barriere delle casse.

Ma il ragazzo, un marocchino di 18 anni con diversi alias, e già con precedenti di polizia per reati simili, è stato fermato dall’addetta alla vigilanza del supermercato di via Carloni a Como, che ha subito chiamato la polizia. Su disposizione del magistrato di turno, è stato arrestato per furto aggravato, e processato per direttissimo questa mattina. Il processo è stato rinviato su richiesta della difesa, il ragazzo scarcerato con l’applicazione del divieto di dimora a Como.